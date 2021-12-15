Расплатившегося фальшивой купюрой иркутянина разыскивает полиция Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию обратилась продавец одного из городских рынков. Женщина рассказала, что один из покупателей оплатил небольшую покупку фальшивой пятитысячной купюрой. То, что банкнота поддельная пострадавшая заметила не сразу. Подозрения иркутянки подтвердила экспертиза. Возбуждено уголовное дело. Теперь фальшивомонетчика разыскивают. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В совершении указанного преступления подозревается: мужчина на вид 25-30лет, европейский тип лица, среднего телосложения, рост около 175-180 см, стрижка короткая, - описали разыскиваемого в ведомстве. - Был одет в куртку темного цвета, джинсы синего цвета, обувь черного цвета.

Вместе с этим подозреваемого просят самостоятельно явиться в отдел полиции. Людей, узнавших мужчину на фотографии, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

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