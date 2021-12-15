Иркутянин, распыливший газовый баллончик в полицейских, заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

22-летнего жителя Иркутска обвиняют в нападении на полицейских. По версии следствия, накануне, 14 декабря, молодой человек пытался осуществить противоправную деятельность, когда его заметили полицейские. В момент задержания он начал сопротивляться и распылил газовый баллончик. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, региональной прокураты и регионального Главка МВД.

- Следственным отделом по Кировскому району Иркутска СУ СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 22-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти), - разъяснили в ведомствах.

Нарушителя задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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