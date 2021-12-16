19-летний водитель насмерть сбил 65-летнего пешехода в Иркутске. Фото: gibdd.38 Фото: Предоставлено

В Иркутске 19-летний водитель за рулем ВАЗ-2106 сбил 65-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте в темное время суток, а на его одежде не было светоотражателей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- От полученных травм пенсионер погиб на месте, - отмечают инспекторы. - Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские напоминают, что световозвращающие элементы на одежде помогут водителям увидеть человека на дороге заранее, возможно, это спасет жизнь. За пределами населенных пунктов одежда пешеходов обязана быть со светоотражателями.

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