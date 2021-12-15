В Ангарске инспекторы ГИБДД задержали неадекватного водителя «Ниссана» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Жители Ангарска пожаловались в полицию на неадекватного водителя за рулем автомобиля «Ниссан». Мужчина нарушал правила дорожного движения и в любой момент мог устроить ДТП. Когда инспекторы ГИБДД обнаружили в городе схожую по приметам иномарку, то лихач набрал скорость и бросился наутек. Погоня закончилась лишь в одном из дворов, когда дорогу нарушителю заблокировал второй патрульный автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За рулем оказался житель Иркутска, лишенный права управления и имеющий явные признаки опьянения. От прохождения освидетельствования 38-летний мужчина отказался, - отметили в ведомстве.

Выяснилось, что задержанный не раз садился пьяным за рулем. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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