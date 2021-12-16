Предпринимателя из Бодайбо заставили вернуть поставщику мяса 3 миллиона рублей долга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области предпринимателя заставили вернуть крупный долг поставщику. Бизнесмен из Бодайбо сделал оптовый заказ на мясо, но оплачивать товар не спешил. Тогда представители обманутой новосибирской компании обратились в суд. Помимо стоимости продукции, сибиряка обязали выплатить неустойку на общую сумму 3 миллиона рублей. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов. Должнику было дано 5 дней для добровольной оплаты. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП по Иркутской области.

- Задолженность погашена не была. В связи с чем, судебными приставами обращено взыскание на денежные средства на расчетном счете индивидуального предпринимателя. Таким образом, права взыскателя были восстановлены, - прокомментировала врио начальника отделения Валентина Боровская.

Деньги были перечислены оптовому поставщику.

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