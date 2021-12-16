Алексей Борздый стал первым заместителем прокурора Иркутской области. Фото: администрация Иваново

Алексей Борздый стал первым заместителем прокурора Иркутской области. Его 16 декабря представил прокурор Иркутской области Андрей Ханько. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 30.11.2021 на должность первого заместителя прокурора Иркутской области сроком на 5 лет назначен старший советник юстиции Алексей Сергеевич Борздый, - рассказали в ведомстве.

В 2013-2021 годах Алексей Борздый занимал должность первого заместителя прокурора Ивановской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назначен новый советник мэра Иркутска. Екатерина Фролова стала советником мэра Иркутска. (подробности)

Назначен новый министр лесного комплекса Иркутской области. С 12 июля должность главы регионального министерства исполняет Владимир Читоркин. (подробности)