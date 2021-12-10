Назначен новый советник мэра Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В администрации Иркутска новые назначения. На должность советника мэра Иркутска вступила полковник юстиции Екатерина Фролова. Напомним, с 22 марта 2012 года она была начальником следственного управления МУ МВД России «Иркутское». Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В администрации Иркутска она будет курировать взаимодействие с правоохранительными органами, - отметили в пресс-службе администрации.

За время службы полковник юстиции Екатерина Фролова показала себя грамотным специалистом и ответственным руководителем. Среди ее наград числятся медали «За отличие в службе» 3, 2, 1 степеней и ведомственная награда министра МВД России «За доблесть в службе». Также Фролова не раз поощрялась правами главы ГУ МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области, мэра Иркутска и губернатора Иркутской области.

На должность советника мэра Иркутска Екатерина Фролова вступила с 1 декабря.

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