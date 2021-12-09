2022 год в Иркутске объявлен годом Ангары Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

2022 год в Иркутске объявлен годом Ангары. Такое решение принято в связи с тем, что река неразрывно связана с историей и жизнью города. Также ведется работа над созданием единой набережной от плотины ГЭС до Ушаковки. Об этом мэр областного центра рассказал на традиционной итоговой пресс-конференции.

- Наша задача – обратить внимание на решение задач по комплексной реновации набережных Ангары, - отметил Руслан Болотов. - Вовлечь все прибрежные зоны города в его социально-экономическое, туристическое и культурное развитие.

По словам главы города, год Ангары поможет привлечь внимание к развивающимся территориям и знаковым местам Иркутска, к таким как плотина ГЭС, Академический и Глазковский мосты, улицы Верхняя, Нижняя и Цесовская набережная, острова Мокрый, Юность, Конный, смотровая площадка «Глазково», Знаменский монастырь, Боковская Протока, Жилкино и многим другим.

Напомним, 2021 год в Иркутске был посвящен массовому спорту.

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