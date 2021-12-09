В Иркутской области объем ввода жилья в 2021 году вырос на 32 % Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

35 тысяч квадратных метров жилья было введено в Иркутской области с начала текущего года. Это на 32 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные на начало декабря приводят специалисты. При этом до конца месяца планируется сдать еще около 80 тысяч квадратных метров, что позволит выполнить в срок плановый показатель в 114 тысяч кв. метров жилья. В регионе больше всего было введено жилья в Иркутске.

– На сегодняшний день в Иркутской области реализуются четыре крупных инвестиционных проекта, которые, несомненно, являются драйверами развития строительной отрасли региона, – рассказал министр строительства Иркутской области Павел Писарев. Они расположены в Тайшете, Усть-Куте, Жигалово и в Малой Еланке.

Глава регионального минстроя также отметил, что на ситуацию влияет комплексное развитие территорий. Сегодня технология комплексного развития может быть применена на участках общей площадью около 2,5 тысячи гектаров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зимний туристический сезон в Иркутской области откроется 18 декабря. Специалисты ожидают сохранение туристического потока на уровне прошлого года. (подробности)

Губернатор Иркутской области поддержал федеральный законопроект о введении QR-кодов. Об этом сообщил полномочный представитель главы региона в ЗС. (подробности)

До 15 тысяч жителей Иркутской области вакцинируются от коронавируса ежедневно. Больше всего привитых в Жигаловском районе. (подробности)