В Иркутской области предприятие задолжало работникам зарплату на 40 миллионов рублей Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На одном из предприятий Иркутской области, работающем в сфере электросетевого хозяйства, работникам продолжительное время не выплачивали зарплату. Компания находилась в стадии банкротства и задолжала перед 130 сотрудниками больше 40 миллионов рублей. В дело вмешалась прокуратура. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратурой в суды направлены исковые заявления, конкурсному управляющему внесены представления и объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при определении очередности удовлетворения требований кредиторов, - рассказали в ведомстве.

Помимо задолженности по зарплате предприятие обязали выплатить каждому работнику компенсацию.

Всего с начала года благодаря вмешательству прокуратуры погашены долги по зарплате на общую сумму 318 миллионов рублей.

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