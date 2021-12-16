В Иркутской области предприятие задолжало работникам зарплату на 40 миллионов рублей
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
На одном из предприятий Иркутской области, работающем в сфере электросетевого хозяйства, работникам продолжительное время не выплачивали зарплату. Компания находилась в стадии банкротства и задолжала перед 130 сотрудниками больше 40 миллионов рублей. В дело вмешалась прокуратура. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
- Прокуратурой в суды направлены исковые заявления, конкурсному управляющему внесены представления и объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона при определении очередности удовлетворения требований кредиторов, - рассказали в ведомстве.
Помимо задолженности по зарплате предприятие обязали выплатить каждому работнику компенсацию.
Всего с начала года благодаря вмешательству прокуратуры погашены долги по зарплате на общую сумму 318 миллионов рублей.
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