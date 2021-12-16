649 жителей Иркутской области справились с коронавирусом 16 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

16 декабря Иркутская область приблизилась к отметке в 149 тысяч заболевших COVID-19. Количество случаев заражения инфекцией с начала пандемии в регионе увеличилось до 148 913. За сутки положительные ПЦР-тесты получили еще 595 жителей Приангарья. Лечение в больницах области проходят 3 895 пациентов, что на 55 меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщают в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

- Число успешно справившихся с болезнью в Иркутской области достигло 119 048, за минувшие сутки выздоровело 649 человек, - отметили в оперштабе.

К сожалению, не всем удалось победить инфекцию. C начала пандемии коронавирус унес жизни 6768 жителей региона, только за сутки зафиксировано 27 летальных случаев. От иных, не связанных с COVID-19 заболеваний, умерло 567 человек.

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