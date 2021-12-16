Авиалайнер МС-21-300 впервые приземлился в аэропорту Иркутска. Фото: авиазавод Иркутска

В аэропорту Иркутска впервые совершил посадку российский авиалайнер МС-21-300. Его первый тренировочный полёт в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта прошёл успешно. Авиалайнер вылетел из аэропорта Жуковский и преодолев более 4000 километров, приземлился в Иркутске 15 декабря в 19:30 местного времени. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Иркутска.

- Во время контрольных испытаний в воздушной гавани Приангарья экипаж судна МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера типовой конструкции в условиях дальнейшей эксплуатации, - отметили в пресс-службе аэропорта.

В Иркутске авиалайнер осмотрели специалисты на наличие повреждений и полностью оказали техническую помощь персоналу по наземному обслуживанию.

До конца 2021 года на МС-21 планируется получить российский сертификат типа самолета. Однако авиалайнер уже поступил в серийное производство.

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