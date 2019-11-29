Четвертый самолет МС-21-300 готов к проверкам: новую модель перевели в летно-испытательный цех

На Иркутском авиационном заводе закончилась проверка четвертого самолета МС-21-300. При производстве новой модели приняли во внимание результаты тестирования первых машин. Сейчас в летных испытаниях участвуют уже три опытных самолета этой модели. Один - на аэродроме Летно-исследовательского института им. Громова. Второй лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского, третий - в Иркутске.

- Вчера самолет была переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательный, - сообщает пресс-служба корпорации «Иркут». - Серийное производство начнется только в 2021 году.

В первый год выпуска планируется построить 6 самолетов. Уже определен заказчик, который получит новую модель, это крупный иркутский авиаперевозчик. Через год, в 2022 году, планируется выпустить 12 новых моделей, в 2023 году - 25 машин, а в 2025 - сразу 75.

О том, как будет выглядеть пассажирский салон нового российского самолета МС-21-300, корпорация «Иркут» рассказала еще летом этого года. А в ноябре показала, как будет выглядеть новая кабинета пилотов, которая получила прозвище "стеклянная". А все потому, что все механические приборы поменяли на современные цифровые дисплеи. Они отражают пилотную и навигационную информацию, а также данные о том, в каком состоянии находится каждый двигатель.

- Усовершенствованная приборная панель помогает снизить нагрузки на пилотов, - рассказывает летчик-испытатель первого класса Василий Севастьянов. - Это повышает безопасность всего экипажа. А если какая-то система неожиданно откажет, ее может заменить другая, которая сохранила работоспособность.

Фото: корпорация "Иркут"

Первый опытный МС-21 совершил свой первый полет в Иркутске 28 мая 2017 года. А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность представилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем. В августе этого года МС-21 впервые представили публично во время демонстрационных полетах на МАКС-2019.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

В начале января "КП" сообщила, что санкции США поставили под угрозу запуск иркутского МС-21 в серию. Американские санкции привели к прекращению поставок ряда материалов для Ростеха и Объединенной авиастроительной корпорации. Материалы использовались для крыла и киля самолета. Они поставлялись американской и японской компаниями, но под давлением Вашингтона прекратили поставлять продукции. Но если Америка настроена против, то некоторые страны поддерживают создание нового авиалайнера. Осенью покупкой МС-21 заинтересовались власти Кубы, а Сирия заявила, что мечтает приобрести сразу нескоько иркутских лайнеров.

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