2019-03-16T12:57:31+03:00
Общество

Третий лайнер МС 21 300 в небе над Иркутском: полет нормальный

На иркутском авиазаводе начались испытания третьего опытного образца [фото, схема]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Третий самолет МС 21 300 поднялся в небо над Иркутском. Фото: Минпромторг РФ.Третий самолет МС 21 300 поднялся в небо над Иркутском. Фото: Минпромторг РФ.
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Сегодня на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного лайнера МС-21-300. Продолжительность полета составила 1 час 30 минут, он проходил на высоте до 3500 метров при скорости до 500 км/час. За штурвалом самолета находились опытнейшие летчики-испытатели - Андрей Воропаев и Роман Таскаев.

-Летные испытания самолета МС-21-300 продолжаются, сегодня к ним подключилась третья машина, - сообщает пресс-служба минпромторга России в социальных сетях. - -Завершив полет, пилоты доложили - испытание прошло в штатном режиме, задание выполнено.

На этом самолете установлено не только специальное оборудование, проходит тестирование пассажирский салон. Об этом сообщил глава ведомства - Денис Мантуров. Премьерный показ самолета МС-21-300 с пассажирским интерьером пройдет на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Предполагается, что это даст возможность и потенциальным пассажирам, и заказчикам воочию ощутить преимущества российского лайнера.

Публике на авиасалоне МАКС 2019 продемонстрируют комфорт нового лайнера. Фото: авиакомпания "Иркут".

Публике на авиасалоне МАКС 2019 продемонстрируют комфорт нового лайнера. Фото: авиакомпания "Иркут".

Сейчас поставлена задача завершить сертификацию самолета в 2020 году, а уже с 2021 года начать серийное производство новых машин. Крыло самолета МС-21, который собирают в Иркутске, создадут из отечественных композитов. В начале января появилась новость, что санкции США поставили под угрозу запуск иркутского МС-21 в серию

- Работа авиапрома с "Росатомом", ВИАМом, МГУ и рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов, идет с 2014 года — цитирует Юрия Слюсаря пресс-служба ОАК. - Эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения, включая ремоторизацию МС-21 на двигатель ПД-14.

Фото: корпорация "Иркут".

Фото: корпорация "Иркут".

Напомним, первый собранный МС-21 совершил свой первый полет 28 мая 2017 года в Иркутске. Сейчас в летных испытаниях участвуют уже три опытных самолета МС-21-300. Один - на аэродроме Летно-исследовательского института им. Громова. Второй лайнер проходит статические испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Жуковского, третий - в Иркутске. Ну а на Иркутском авиационном заводе тем временем строятся еще два опытных самолета МС-21.

Так выглядит красавец МС-21. Фото: корпорация "Иркут".

Так выглядит красавец МС-21. Фото: корпорация "Иркут".

Этой осенью покупкой МС-21-300, всерьез заинтересовались и власти Кубы. Об этом стало известно во время визита в Республику губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Одной из первых мечтает приобрести несколько иркутских лайнеров и Сирия. Оказывается, власти арабской страны постоянно следят за процессом разработки нашего самолета.

А в сентябре 2018-го лайнер испытали летчики из Европы. Эта возможность предоставилась двум летчикам-испытателям и инженеру-испытателю Европейского агентства по безопасности полетов (European Aviation Safety Agency, EASA). Они опробовали взлет, заход на посадку и посадку с использованием посадочных систем.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

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- Работа авиапрома с "Росатомом", ВИАМом, МГУ и рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов, идет с 2014 года — цитирует Юрия Слюсаря пресс-служба ОАК. - Эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения, включая ремоторизацию МС-21 на двигатель ПД-14».

ИСТОЧНИК KP.RU

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