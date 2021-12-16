В Братске разыскивают грабителя, напавшего на продавца магазина с топором Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В поселке Заярск грабитель, угрожая продавцу предметом, похожим на топор, потребовал отдать ему все деньги из кассы. Забрав 36 тысяч рублей, мужчина скрылся. Нападение произошло в октябре этого года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- О произошедшем незамедлительно были ориентированы наружные экипажи полиции, на место направлена следственно-оперативная группа. Недалеко от магазина сотрудники полиции обнаружили куртку черного цвета, предположительно используемую напавшим, - отметили в ведомстве.

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Разбой».

Подозреваемого просят самостоятельно явиться в полицию для дачи разъяснений по поводу произошедшего. Тех, кто узнал мужчину на видео, просят сообщить об этом в правоохранительные органы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продавщица секс-шопа из Иркутска уговорила грабителя с револьвером не забирать выручку из кассы. Налетчику пришлось уйти с пустыми руками, теперь его ищет полиция. (подробности)

Автомобиль иркутянина арестовали, потому что он не выплатил бывшей жене 260 000 рублей. Машину могут продать с торгов. (подробности)