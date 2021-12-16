Фотовыставка о Байкале открылась в московском аэропорту Шереметьево. Фото: правительство Иркутской области

В московском аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина открылась выставка «Байкал: нереальная реальность» из 20 фотографий. Она будет работать до конца января. Фотовыставка должна стать завершающим мероприятием года Байкала, который был объявлен в Иркутской области, а также привлечь внимание к проблемам экологии озера. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В экспозиции фотографии семи авторов, это известные и начинающие фотографы Иркутской области, а также Москвы и Московской области. Особенность выставки – масштабы фотографий, каждая из них может стать фотозоной, создавая эффект присутствия на берегу Байкала, - рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Организаторы выставки считают, что экспозиция сможет благоприятно повлиять на развитие внутреннего туризма.

Увидеть фотографии пассажиры смогут на 3-м этаже Терминала В московского аэропорта – в свободной зоне, рядом с выходом на парковку.

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