Иркутянам предлагают украсить квартиры к Новому году живыми елями в кашпо. Фото: администрация Иркутска

Специалисты иркутского «Горзеленхоза» подготовились к Новому году и предлагают горожанам украсить свои квартиры живой елью. Но после празднования иголки у хвойной красавицы не опадут и не пожелтеют, как это бывает обычно. А летом деревце запросто можно посадить на дачном участке. Приобрести ель в кашпо можно в фирменных магазинах муниципального предприятия. Их высота начинается от 70 сантиметров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– После завершения новогодних праздников необходимо поместить ёлочку в помещение с температурой около 6 градусов тепла. Для этой цели подойдут остекленный балкон с возможностью подогрева, лестничная клетка или веранда. Полив нужен минимальный – важно не допускать пересыхания субстрата, – рассказали в «Горзеленхозе».

Чтобы хвойная красавица сохранила свой вид, иголочки желательно периодически опрыскивать из пульверизатора. Само деревцо важно регулярно поливать, а на ночь ставить в прохладное место, например, на подоконник.

К слову, голубые ели неприхотливы и морозостойки, поэтому идеально подойдут для посадки на даче. Высота взрослого дерева может достигать 50, а диаметр ствола – 1,5 метров. Однако такие крупные экземпляры встречаются не часто. Средняя высота десятилетней ели – 4 метра.

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