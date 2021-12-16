Многодетная семья спаслась на пожаре в Черемховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ночью 15 декабря в деревне Малиновка Черемховского района на пожаре спаслась многодетная семья. Четверо детей и две женщины ползком выбрались из горящего дома. Когда огонь начал распространяться по деревянной обшивке, все спали. Разбудил женщину пожарный извещатель, в котором за несколько дней до случившегося она сменила батарейку на новую. Выбравшись на улицу, сибирячка укрыла пенсионерку и детей и набрала на телефоне «112». Сообщение в пожарно-спасательную службу поступило в 2 часа ночи. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Первой на пожар прибыла добровольная пожарная команда села Новогромово,- рассказали в ведомстве. - Добровольцы сдерживали распространение огня до прибытия основных сил и предотвратили переход пожара на соседние строения. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения из города Черемхово ликвидировали открытое горение в течение получаса.

Огонь уничтожил веранду дома на площади 18 квадратных метров, распространившись на площади 66 квадратных метров.

Позже выяснилось, что пожар начался из-за неосторожности одной из дочерей. Девочка высыпала ведро с горячей золой рядом с верандой, чтобы набрать в него новые угли для растопки печи. Несколько часов деревянная обшивка тлела, а затем загорелась.

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