Крупнейшее ОПГ черных лесорубов Иркутской области задержали в Качугском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупнейшее ОПГ черных лесорубов Иркутской области задержали в Качугском районе. 32-летний лидер банды, 5 бригадиров и больше 30 работников незаконно заготавливали древесину, используя документы местного крестьянско-фермерского хозяйства. Также благодаря фиктивным документам черные лесорубы заготавливали на продажу деловые сорта древесины за пределами отведенной территории. Чтобы задержать подозреваемых, полицейские неоднократно выезжали по бездорожью в тайгу. Помощь следствию оказали и жители Качугском района, которые стали свидетелями действий ОПГ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- По факту деятельности черных лесорубов возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предварительное расследование продолжается», - рассказала Ирина Волк.

Ущерб, нанесенный членами ОПГ лесному фонду, превышает 30 миллионов рублей.

У подозреваемых было изъято 14 транспортных средств, в том числе тракторы, грузовики, легковые автомобили, а также бухгалтерские документы, цифровые носители информации и другие предметы, доказывающие вину фигурантов.

Прокуратура Иркутской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

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