Онлайн-резиденция Деда Мороза откроется в Иркутске 20 декабря. Фото: администрация Иркутска

Онлайн-резиденция Деда Мороза в преддверии Нового года 2022 откроется в Иркутске 20 декабря. Ежедневно с 12.00 до 20.00 с перерывом с 16.00 до 17.00 сказочный волшебник будет принимать звонки от маленьких иркутян. Напомним, в этом году в связи с эпидемиологической обстановкой Дед Мороз и его внучка Снегурочка будут поздравлять детей дистанционно – в онлайн-телестудии. Тем, кому не удастся связаться с героями в прямом эфире, главный волшебник обещает перезвонить. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– Резиденция начнет свою работу 20 декабря - раньше, чем в прошлом году, чтобы все успели позвонить, обсудить с настоящим Дедом Морозом самые заветные желания, рассказать о своих главных победах и достижениях, а также поделиться праздничным настроением, – сообщил директор МАУ «Праздник» Аркадий Стародубцев. - В прошлом году наш волшебник принимал ежедневно до 300 звонков. Причем, звонили дети, взрослые и даже пожилые люди. И не только из Иркутска, но и из других городов области и страны. Даже зарегистрирован звонок из Америки.

На резиденции Деда Мороза в сквере имени Кирова появится QR-код, перейдя по которому можно посмотреть приглашение и связаться со сказочным персонажем онлайн.

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