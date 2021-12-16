Часть домов Свердловского и Октябрьского округов Иркутска останутся без отопления в 17 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

17 декабря в некоторых дома Свердловского и Октябрьского округов Иркутска пройдет отключение отопления. Терпеть неудобства горожанам придется на время ремонта тепловой сети. Такие меры необходимы, чтобы избежать аварийной ситуации. Об этом сообщают в официальном аккаунте Иркутской энергосбытовой компании в соцсетях.

- В Свердловском округе проведем ремонт тепловой сети на бульваре Рябикова, 23а, - отметили в аккаунте. - В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети по улицам Депутатская, 58 и Дальневосточная, 61а.

Известны адреса, где 17 декабря не будет тепла

Точные адреса и продолжительность работ можно узнать в таблице.

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