Зимние маршруты вдоль берега Байкала рекомендовано отложить из-за тонкого льда Фото: Архив "КП"

В Иркутской области в этом году очень теплая зима, ледостав еще продолжается. Сейчас на лед водоемов опасно даже выходить, не то, чтобы выезжать. В связи с этим открытие зимних ледовых маршрутов вдоль западного берега Байкала, в том числе в проливе Малое Море, рекомендовано отложить на более позднее время. Об этом сообщают сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- К нам пришло письмо от спасателей с предупреждением о неблагоприятных для походов условиях, - рассказали в нацпарке.

Стоит отметить, что гидрометеорологи также отмечают, что на Байкале местами есть забереги, да и на других водоемах сейчас толщина ледового «покрывала» от 5 до 25 сантиметров, что гораздо меньше нормы.

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