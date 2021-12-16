На Байкале продолжается ледостав Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На водоемах Иркутской области продолжается ледостав, в том числе река Ангара, Иркутское, Братское, Усть-Илимское водохранилища и Байкал. Людей просят не выходить на тонкий лед и не подвергать свою жизнь опасности. Лед толщиной до 30 сантиметров наблюдается на Иркуте в районе села Баклаши, Оке в районе села Ухтуй, Лене в Жигаловском и Усть-Кутском районах и Витиме в Бодайбо. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На Белой в районе поселка Мишелевка, Лене в Киренском районе, Нижней Тунгуске в селе Преображенка Катангского района и Киренге в районе села Казачинское толщина льда варьируется от 23 до 27 сантиметров, - отметили в ведомстве.

Лед толщиной не больше 17 сантиметров образовался на реках Уда и Бирюса. В Тулуне на Ие - ледостав с полыньями до 40%. На реке Китой в районе поселка Раздолье наблюдаются забереги до 50% и шугоход.

В возможных местах выхода людей на лед выставляются заградительные вешки и информационные знаки.

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