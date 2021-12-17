В Иркутске разыскивают подозреваемого в краже денег, отложенных пенсионерами на лечение Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске разыскивают подозреваемого в краже сумки у пожилой пары, которая приехала в город на лечение. На вокзале пенсионеры зашли в ближайшее кафе. Пока 72-летняя женщина оплачивала заказ на кассе, ее 82-летний муж сидел за столиком. На кадрах камеры наблюдения видно, как с этот момент неизвестный взял их сумку и поспешил выйти из кафе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Обнаружив пропажу портфеля, в котором хранились 120 тысяч рублей наличными, личные и медицинские документы, а также мобильные телефоны, пенсионеры при помощи прохожих обратились в полицию, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Людей, кто узнал разыскиваемого, просят сообщить об этом по номеру телефона дежурной части отдела полиции №1 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское».

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