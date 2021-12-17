Иркутский цирк получил бессрочную лицензию на работу с животными. Фото: Управление Росссельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

Иркутский цирк получил бессрочную лицензию на работу с животными. Решение было принято Россельхознадзором в начале декабря. Документ был выдан после успешно пройденной внеплановой проверки. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росссельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

- На сегодняшний день в Приангарье выдано 4 лицензий на право осуществления данной деятельности: кроме Иркутского цирка лицензию получили Иркутский нерпинарий, Байкальский музей Иркутского научного центра (Листвянка), «Общество любителей животных «Конный мир» (Братск), - рассказали в ведомстве.

Напомним, согласно законодательству лицензии до конца года должны получить все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации, а также индивидуальные предприниматели, которые для работы содержат и используют животных. С 1 января 2022 года работа этих организаций без лицензии не допускается.

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