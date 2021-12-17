Мэр Иркутска Руслан Болотов подведет итоги года на радио Комсомольская правда на 91,5 fm
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Мэр Иркутска Руслан Болотов 17 декабря станет гостем программы «Картина недели» на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 fm. Эфир с градоначальником начнется в 17.00.
Итак, во время беседы Руслан Болотов подведет итоги уходящего города. Расскажет о топ-5 идей, которые городским властям удалось реализовать за 2021-й, об открытии года. Также Руслан Болотов расскажет, каким видит город в будущем, и как он проводит свои выходные дни.
Слушайте интервью с мэром на радио «Комсомольская правда в Иркутске на 91,5 fm и в Братске на 99.6 fm 17 декабря, в 17.00.
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