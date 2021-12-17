Инспекторы ГИБДД помогли водителю сломавшегося под Братском тягача Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Экипаж из Братска, патрулируя федеральную трассу «Вилюй», заметил на обочине большегруз с включенной «аварийкой». Водитель тягача «Scania» с полуприцепом рассказал, что ехал из Братска в Иркутск. У машины сломалось колесо. Мужчине пришлось остановиться, чтобы дождаться запасных запчастей. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Учитывая неблагоприятные погодные условия и ночное время суток, полицейские приняли решение остаться рядом с большегрузом до завершения ремонтных работ, чтобы организовать безопасность водителя и безопасный проезд другим транспортным средствам, - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД водителей призываю тщательнее готовить свой автомобиль перед дальней поездкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске разыскивают подозреваемого в краже денег, отложенных пенсионерами на лечение. Иркутян просят помочь в поисках мужчины. (подробности)

Водитель из Ангарска выплатит штраф за высадку ребенка из автобуса на мороз. Мама 11-летнего мальчика обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области. (подробности)