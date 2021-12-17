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Общество17 декабря 2021 4:25

Инспекторы ГИБДД помогли водителю сломавшегося под Братском тягача

Мужчина ждал запасных запчастей
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Инспекторы ГИБДД помогли водителю сломавшегося под Братском тягача

Инспекторы ГИБДД помогли водителю сломавшегося под Братском тягача

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Экипаж из Братска, патрулируя федеральную трассу «Вилюй», заметил на обочине большегруз с включенной «аварийкой». Водитель тягача «Scania» с полуприцепом рассказал, что ехал из Братска в Иркутск. У машины сломалось колесо. Мужчине пришлось остановиться, чтобы дождаться запасных запчастей. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Учитывая неблагоприятные погодные условия и ночное время суток, полицейские приняли решение остаться рядом с большегрузом до завершения ремонтных работ, чтобы организовать безопасность водителя и безопасный проезд другим транспортным средствам, - рассказали в ведомстве.

В ГИБДД водителей призываю тщательнее готовить свой автомобиль перед дальней поездкой.

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