Гаражный кооператив загорелся в Усть-Илимске утром 17 декабря Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 17 декабря крупный пожар произошел в Усть-Илимске. Там загорелся гаражно-строительный кооператив на улице 50 лет ВЛКСМ. Очевидцы сообщили об этом в пожарно-спасательную службу в 7:56 по местному времени. Когда спасатели прибыли на место, крыша гаража была полностью охвачена огнем. Пламя могло перекинуться на соседние боксы. Вместе с этим могли воспламениться горюче-смазочные материалы, которые находились внутри. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В ходе тушения ранг пожара был повышен из-за отсутствия противопожарного водоснабжения и для привлечения тяжелой техники для эвакуации транспорта из боксов, - рассказал Валерий Миндулин, начальник 11 пожарно-спасательного отряда. - После прибытия дополнительных сил при помощи аварийно-спасательного инструмента были вскрыты замки гаражей, автомобили вытягивали с помощью тросов.

Из охваченного огнем кооператива было спасено пять машин. Однако после тушения пожара в 11:55 были найдены два автомобиля, которые полностью сгорели при пожаре, общая площдь которого составила 600 квадратных метров. На месте работали 22 спасателя и 7 единиц техники.

Во время доследственной проверки выяснилось, что пламя могло начать распространяться в помещении автосервиса, находившегося в гаражном кооперативе в 4-х объединенных боксах. Точную причину возгорания установят дознаватели МЧС России.

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