Движение по улице Волгоградской в Ленинском округе Иркутска будет ограничено Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты Иркутска! Ожидается временное перекрытие участка дороги в Ленинском районе. С 20 декабря частично будет ограничено движение для транспорта по улице Волгоградская. Там пройдут земляные работы по ремонту тепловой сети, которые окончатся примерно через две недели. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 20 декабря 2021 года по 3 января 2022 года будет сужена проезжая часть по улице Волгоградской в районе дома №20, - предупреждают в пресс-службе администрации Иркутска.

Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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