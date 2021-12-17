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Происшествия17 декабря 2021 5:55

До смерти избивший жену из ревности тулунчанин получил 8,5 лет колонии

Женщина умерла спустя несколько дней после избиения
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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До смерти избивший жену из ревности тулунчанин получил 8,5 лет колонии

До смерти избивший жену из ревности тулунчанин получил 8,5 лет колонии

Фото: Тимур ХАНОВ

В Тулуне вынесли приговор мужчине, который зверски избил свою жену. От тяжелых травм женщина погибла. В марте 2020-го года Сибиряк приревновал супругу, из-за чего у них началась ссора. Подсудимый нанес побои погибшей, а затем ударил ее головой об автомобиль. Женщину доставили в больницу, где спустя несколько дней она скончалась. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального СК.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - рассказали в ведомствах.

Государственное обвинение поддержано Тулунской межрайонной прокуратурой. Расследование уголовного дела осуществлялось следователями Следственного комитета.

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