Убийство без вести пропавшего 6 лет назад парня раскрыли в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

45-летнего мужчину обвиняют в убийстве, совершенном в 2015 году. 15 декабря следователи СК совместно с сотрудниками уголовного розыска задержали подозреваемого в Забайкальском крае. По версии следствия, шесть лет назад компания друзей отдыхала на берегу Ушаковки. После распития алкоголя между приятелями началась ссора, которая переросла в драку. Один из мужчин схватил топор и ударил им обидчика. 21-летний парень погиб на месте. Чтобы скрыть следы, обвиняемый закопал его тело. Об этом сообщают в пресс-службах региональной прокуратуры и СУ СК России по Иркутской области.

- Останки погибшего были обнаружены лишь в 2017 году, - рассказали в ведомствах. - Благодаря проведенной генетической экспертизе была установлена личность погибшего, числившегося без вести пропавшим. Тогда выйти на след преступника не удалось, однако оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не прекратились.

Вычислить подозреваемого удалось с помощью банковской карты погибшего. Следователи СК, криминалисты и оперативники установили, что кто-то снимал деньги 21-летнего парня после его смерти. Это продолжалось вплоть до момента истечения срока работы карты. Эта улика и навела на жителя Читы. На допросе он признал свою вину и детально описал, как совершил убийство. Мужчину заключили под стражу.

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