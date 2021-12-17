Директора иркутской фирмы по ремонту дорог обвиняют в картельном сговоре на 840 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директора предприятия по строительству и ремонту дорог обвиняют во вступлении в картельный сговор. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции». По версии следствия, 56-летний сибиряк с 2018 по 2019 годы заведомо договорился с компанией-конкурентом, чтобы победить на электронных аукционах. Это позволило ему заключить три муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог в Иркутске на общую сумму больше 840 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области и регионального СК.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу, - отметили в ведомствах.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД и УФСБ России по Иркутской области совместно с антимонопольной службой. Расследование уголовного дела осуществляли следователи ГСУ ГУ МВД России по региону.

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