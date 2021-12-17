Строительная площадка на улице Якоби загорелась в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошел на строительной площадке на улице Якоби, 10 в Иркутске. Сообщение об этом поступило в пожарно-спасательную службу города в 15:41. Жители близлежащих домов увидели из своих окон столб черного дыма. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия пожарных подразделений горела опалубка и строительный мусор на площади более 80 квадратных метров. В 16.00 пожар ликвидирован, - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что при пожаре никто не пострадал. На месте работают 3 единицы техники и 9 человек. Специалисты выяснят обстоятельства и причину распространения огня.

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