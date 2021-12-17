Движение транспорта ограничат в селе Хомутово до 20 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Ожидается временное перекрытие участка дороги в селе Хомутово. С 18 декабря полностью будет закрыто движение для транспорта по улице Колхозная. Там пройдут ремонтные работы, которые окончатся через два дня. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- С 08:00 часов 18.12.21 до 12:00 часов 20.12.21 полностью будет закрыто движение для всего транспорта на участке по улице Колхозная, от дома №190А, до улицы Луговая села Хомутово, - предупредили в ведомстве.

Объехать заблокированный участок можно будет по улицам Еловая, Садовая, Станкевича, Ракитная, Просторная и Крестьянская. Дополнительно в месте проведения дорожных работ, будут дежурить экипажи ДПС. Автомобилистов настоятельно просят заранее планировать маршрут с учетом изменений в движении.

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