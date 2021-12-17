Жителей Иркутской области предупредили о резком ухудшении погоды 18 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей Иркутской области предупредили о резком ухудшении погоды 18 декабря. В западных, северо-западных, центральных районах региона ожидается усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с, снег и метели. Сибирякам рекомендуют утеплиться несколькими слоями одежды, а также не забыть обзавестись шерстяными носками и теплыми стельками. Все это поможет избежать обморожения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- По области ожидается переменная облачность, небольшой снег. Ночью в южных и Катангском районах существенных осадков не прогнозируется, в течение суток в Тайшетском, Чунском, северо-западных, Киренском, Усть-Кутском районах выпадет небольшой, местами умеренный снег, - рассказали о подробном прогнозе на 18 декабря синоптики. - Ночью в южных районах ожидается юго-восточный - 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, днем в западных, северо-западных, центральных районах местами порывы достигнут 15-17 м/с. На регион обрушатся метели, температура ночью упадет до -15,-20 градусов, при прояснении до -25,-30, в западных и северо-западных районах местами -11,-13, днём -5,-10, при облачной погоде -15,-20.

Традиционно самые низкие температуры ожидаются на севере Приангарья. В Катангском районе ночью столбик термометра опустится до -26,-31 градусов, местами до -36,-41. Днем метеорологи обещают потепление до -20,-25 градусов, при облачной погоде до -30,-35. На севере Катангского района ночью температура упадет до отметок в -45,-50 градусов, днем до -39,-44.

Что касается столицы региона, вечером 18 декабря в городе выпадет слабый снег. Ожидается ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью -16,-18 градусов, днём -5,-7.

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