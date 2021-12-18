Саночник из Братска Семен Павличенко стал 6-м на этапе Кубка мира в австрийском Инсбруке. Фото: федерация санного спорта России

Саночник из Братска Семен Павличенко не смог завоевать медаль на этапе Кубка мира в Австрии. В Инсбруке 30-летний братчанин стал лишь 6-м в соревнованиях одиночных саней. Победу одержал немецкий саночник Иоханнес Людвиг, вторым стал хозяин трассы австриец Вольфганг Киндль, третий — итальянец Доминик Фишналлер.

К слову Семен Павличенко показал в Инсбруке лучший результат среди россиян. Лидер сборной России Роман Репилов стал 7-м. Еще один братчанин Александр Горбацевич финишировал только 14-м.

Напомним, Семен Павличенко и Александр Горбацевич являются кандидатами на участие в Олимпиаде в Пекине 2022.

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