До -6 градусов опустится температура в Иркутске 19 декабря Фото: Тимур ХАНОВ

19 декабря в Иркутске ожидается возвращение аномального тепла. Температура опустится до -4,-6 градусов. Также синоптики обещают снег и северо-западный ветер с порывами до 6-11 м/с. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского УГМС.

- В целом в регионе будет облачно с прояснениями, выпадет небольшой снег, - рассказали в ведомстве, - в Тайшетском, Нижнеудинском и южных районах местами умеренный снег, в Катангском районе без существенных осадков, ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15-17 м/с, метели, температура -3,-8, при облачной погоде -13,-18.

На севере Приангарья столбик термометра 19 декабря упадет до отметок -23,-28 градуса, местами до-33,-38. В Катангском районе традиционно ожидаются самые низкие температуры - районе -36,-41, местами -45,-50. В Братском и Усть-Кутском районах в этот день -14,-19 градусов.

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