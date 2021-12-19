1,4 миллиарда рублей направлено на профилактику правонарушений в Иркутской области в 2021 году. Фото: правительство Иркутской области

1 миллиард 427 миллионов рублей Иркутская область финансировала в муниципальные программы в сфере профилактики правонарушений в 2021 году. Большая часть средств была вложена в профилактику безопасности дорожного движения и подростковой преступности, в том числе летний отдых для детей в трудной жизненной ситуации, профильные смены для девушек и юношей, состоящих на учетах в полиции, а также поиск временной работы для ребят от 14 до 18 лет. Также финансирование направлено на профилактику наркомании и обеспечение работы народных дружин. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области. Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений прошло в режиме видео-конференц-связи.

- Особое внимание участники заседания уделили обсуждению мер по привлечению граждан в добровольные народные дружины, - отметили в пресс-службе правительства региона. - До 1 марта 2022 года представители муниципалитетов представят комиссии свои предложения по этому вопросу.

Вместе с этим в городах и районах Иркутской области продолжается работа по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

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