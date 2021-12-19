Еще 583 жителя Иркутской области заболели коронавирусом 19 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 19 декабря 150 670 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердились еще 583 новых случая заражения. С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 3739 человек. В больницах на 46 пациентов стало больше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 120 894 жителея Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 516 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6844 жителя - 27 за минувшие сутки.

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