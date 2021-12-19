Фестиваль лучших добровольцев Иркутской области пройдет 25 декабря. Фото: правительство Иркутской области

Фестиваль лучших добровольцев Иркутской области пройдет 25 декабря. Его участниками станут волонтеры от 14 до 35 лет, а также авторы социальных проектов, руководители инициативных групп и общественных объединений. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министерство по молодежной политике Иркутской области.

- В Иркутской области более 400 тысяч волонтеров, они безвозмездно помогают по разным направлениям – это особенно показал период пандемии, - рассказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова. - Труд добровольцев нашего региона оценили и на федеральном уровне. Совсем недавно трое наших ребят вернулись из Москвы, где они стали лауреатами Международной премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем «МЫ ВМЕСТЕ».

Для того, чтобы принять участие в фестивале добровольцев, необходимо заполнить онлайн-заявку до 23 декабря. Волонтеров наградят сувенирами и ценными призами.

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