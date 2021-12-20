1 человек погиб, 32 пострадали в авариях в Иркутске и Иркутском районе за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27 аварий произошло на дорогах Иркутска и Иркутского района с 13 по 19 декабря. В них 32 человека получили различные травмы, в том числе 8 детей. К сожалению, не обошлось без летальных случаев. На прошлой неделе трагическое ДТП унесло жизнь одного иркутянина. Об этом сообщают в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» в соцсетях.

- Всего за 6 дней в Иркутске и Иркутском районе дорожными полицейскими было зарегистрировано: 11 наездов на пешехода, 9 столкновений автомобилей, 4 столкновения с припаркованными машинами, 2 съезда с дороги, 1 наезд на препятствие, - отметили в ведомстве.

Инспекторы ГИБДД просят иркутян быть осторожными на дорогах, особенно в условиях снегопада и гололеда, а также не нарушать правила дорожного движения и не рисковать здоровьем участников движения.

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