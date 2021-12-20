В сети появилось видео, как 7-летнего мальчика сбил автобус в Ангарске

Авария с автобусом, в которой пострадал школьник из Ангарска, попала на видео Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Это ДТП произошло в центре Ангарска, в районе площади Ленина. Школьники переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Этот момент попал на камеру виднорегистратора машины, которая пропускала ребят на «зебре». На кадрах видно, что большая часть из них успешно перешла дорогу, но сопровождающая детей женщина осталась на противоположной стороне проезжей части. Позже становится понятно, что один из школьников замешкался и отстал, его то и ждала ангарчанка. Мальчик медленно подошел к дороге, а затем побежал вслед за остальными ребятами. Секунда и перед ребенком на середине пешеходного перехода вылетает автобус. Кажется, что водитель даже не пытался притормозить. 7-летнего школьника отбросило на дорогу. Если бы обстоятельства сложились немного иначе, автобус мог буквально переехать ребенка и тогда только ушибами и испугом бы не обошлось. В больнице его осмотрели медики, дали рекомендации и отпустили домой.

Полицейским 63-летний водитель автобуса «Дэу» объяснил – мальчишку не заметил. После случившегося мужчину уволили. По неподтвержденным данным, фирма-перевозчик готова выплатить семье пострадавшего ребенка компенсацию.

- Полицейские продолжают устанавливать все причины и условия случившегося, - сообщили корреспонденту «КП»-Иркутск» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Иркутскои области.

По факту аварии прокуратура Ангарска также начала проверку.

Напомним, трагическое ДТП со школьницей произошло накануне вечером, 19 декабря, в Култуке. 15-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил грузовик. От тяжелых травм подросток погиб на месте аварии до приезда скорой. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты полицейской проверки.

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