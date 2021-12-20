Выборы мэров шести районов Иркутской области пройдут 11 сентября 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше 500 муниципальных кампаний запланировано в Иркутской области на 11 сентября 2022 года. Будут избраны новые составы 287 муниципальных дум, в том числе думы Жигаловского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Саянска, Тайшета, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, Шелехова. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

- Также состоятся выборы 221 главы муниципалитета и шести мэров, - отметили в ведомстве. - Будут избираться мэры Жигаловского, Слюдянского, Тулунского и Усольского районов, города Бодайбо и района, Усолья-Сибирского.

Вместе с этим на 11 сентября 2022 года в Приангарье запланированы довыборы депутатов пяти муниципальных дум. Всего будут замещаться 2 707 мандатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучший чат-бот о Байкале выберут в Иркутской области. Побороться за победу могут ребята от 12 до 17 лет. (подробности)

Педагог из Осинского района выиграла Международный конкурс учителей бурятского языка и литературы. Арюна Иванова завоевала Гран-при конкурса «Эрхим багша–2021». (подробности)