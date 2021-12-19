Лучший чат-бот о Байкале выберут в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Братский Центр цифрового образования детей проводит среди школьников Иркутской области конкурс на создание лучшего чат-бота, посвященного озеру Байкал. Тематика выбрана неслучайно, она приурочена к уходящему 2021 году, объявленному в регионе годом Байкала. Побороться за победу могут ребята от 12 до 17 лет. Заявки принимаются до 26 декабря. Чат-бот должен выдавать пользователю нужные ответы за несколько секунд. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Это особенно актуально в наше время, когда человечество активно передаёт всю рутинную работу в «руки» роботов. Во всех сферах есть однотипные вопросы и действия - зачем тратить ресурсы живых людей на одни и те же манипуляции, если это можно автоматизировать? – рассказала руководитель IT-клуба Светлана Зыкова.

Юные конкурсанты смогут попробовать себя в формировании функционала чат-бота в интернет-мессенджерах, а также применить практические инструменты разработки опций создаваемого ресурса.

Справка КП

Напомним, чат-бот - это программа, которая имитирует реальный разговор с пользователем. Чат-боты позволяют общаться с помощью текстовых или аудио сообщений на сайтах, в мессенджерах, мобильных приложениях или по телефону.

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