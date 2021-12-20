121 тысяча жителей Иркутской области справились с коронавирусом с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 20 декабря 151 250 жителей Иркутской области заболели коронавирусом с начала пандемии. За сутки подтвердились еще 580 новых случая заражения. Больше всего за сутки их было выявлено в Иркутске (+208), Братске(+71) и Ангарске(+37). С диагнозом COVID-19 в области госпитализировано 3704 человека. В больницах на 35 пациентов стало меньше по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает "КП"-Иркутск" со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

- 121 091 житель Приангарья успешно справились с болезнью, получив отрицательные ПЦР-тесты. За сутки количество выздоровевших увеличилось на 197 человек, - рассказали в оперштабе.

К сожалению, были зафиксированы и летальные случаи. Так в регионе от COVID-19 умерло 6872 жителя - 28 за минувшие сутки. От иных, не связанных с COVID-19 заболеваний, скончались 574 человека.

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