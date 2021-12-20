В Братске полицейские помогли водителю съехавшего в кювет тягача Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сообщение о попавшем в ДТП большегрузе поступило экипажу ГИБДД из Братска, после чего инспекторы прибыли 285 километр трассы «Вилюй». Водитель разбитого тягача «MAN» рассказал полицейским, что перевозил в полуприцепе бытовой вагон из Усть-Илимска в Красноярск, не справился с управлением и съехал в кювет. Завести фуру у 60-летнего дальнобойщика не получилось. Также ситуацию осложняла экстремально низкая температура. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Дорожные полицейские организовали для спасательной операции кран большой грузоподъемности, - рассказали в ведомстве. - Специализированная техника помогла вызволить застрявший грузовик из глубокого сугроба.

Все это время инспекторы ГИБДД обеспечивали безопасность движения на участке трассы. Попавший в ДТП дальнобойщик отделался лишь испугом

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