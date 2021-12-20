Пациентов с поддельными сертификатами о вакцинации выявляют в Иркутской области Фото: ИВАНОВА Диана

В Иркутской области врачи выявляют пациентов с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Чаще всего это люди с тяжелым течением болезни. В беседе с медиками они признаются, что документ действительно был приобретен ими незаконно. Также это можно определить с помощью теста на антитела. Об этом сегодня, 20 декабря, в прямом эфире в соцсетях рассказали главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев и его заместитель по лечебной работе Инесса Борищук.

– В нашей практике есть случаи тяжелого течения болезни с якобы прививкой, но как потом выясняется, пациенты, на самом деле, ее не сделали, а незаконным образом приобрели сертификат, - рассказал Владимир Хабудаев.

Также главврач инфекционной больницы отметил, что узнать подлинность документа о вакцинации можно с помощью теста на антитела, которые должны вырабатываться после прохождения иммунизации.

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