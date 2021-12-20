Уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышает эпидпорог на 25,5% Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутской области продолжается рост числа заболевших ОРВИ. Больше всего заражению подвержены дети от 3 до 6 лет и взрослые. Всего за медицинской помощью с признаками ОРВИ за неделю в больницы региона обратились 35 460 человек, из них 61,5% – дети. Лабораторно грипп подтвердился у 42 взрослых и 123 детей. Об этом сообщают в управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышает эпидемический порог на 25,5%, - отметили в ведомстве.

На 20 декабря, в области от гриппа привилось 31,5% населения. В Приангарье для иммунизации используют препараты «Совигрипп» и Ультрикс Квадри. К слову, прививочная кампания подходит к завершению.

Чтобы сделать прививку, необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства. Также в Иркутске пройти иммунизацию от гриппа можно в Сибэкспоцентре.

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