Девятибалльные пробки образовались в Иркутске 21 декабря утром. Фото: Яндекс.Пробки

Областной центр во вторник сковали автомобильные заторы, на многих магистралях затруднено движение транспорта. Пробки в Иркутске 21 декабря утром оцениваются Яндексом в 9 баллов.

- Это на 3 балла больше, чем обычно в это время во вторник, - сообщает Яндекс. - Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайший час.

Сложности с проездом отмечены на Иннокентьевском, Иркутном, Глазковском мостах и немного на Академическом. Все по направлению в центр города. Заторы обнаруживаются уже на подъезде к ним. На дороге к плотине ГЭС движение также затруднено.

Медленно едет транспорт на улицах Сурнова, Рабочего Штаба, Маяковского, Гоголя, Лермонтова, Декабрьских Событий, Байкальская, Седова и других.

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