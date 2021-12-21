Иркутянин уплатил штраф ГИБДД после двух суток ареста Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутянин был оштрафован за вождение в нетрезвом виде, но выплачивать штраф в 30 000 рублей не спешил. Это привело к тому, что двое суток мужчине пришлось провести под арестом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

- Мужчина был ознакомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства и мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неуплаты штрафа, - говорят специалисты. – Но штраф он не оплатил.

Так, судебные приставы составили административный протокол по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Судья назначил иркутянину наказание в виде двух суток ареста. После того, как сибиряк освободился, он тут же отправился к приставам и уплатил штраф в полном объеме.

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